موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 12 ابريل 2018 حتى
الساعة = ( 12 ظهرا ).
الخميس ، 12- 04- 2018 - 12:07:00
* رام الله- قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدن قلقيلية ونابلس
والخليل وجنين وطوباس وبيت لحم ,و تعتقل سبعة عشر فلسطينيا.
* سيول- سيول تعلن عن انعقاد قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا
الجنوبية في العاصمة طوكيو الشهر المقبل. ومن المتوقع ان تبحث القمة
الآراء حول تسريع جهود النزع النووي بشبه الجزيرة الكورية.
* باكو- رئيس أذربيجان "إلهام علييف" يفوز في الانتخابات الرئاسية
للمرة الرابعة ولمدة 7 سنوات.
* القاهرة- شركة الخطوط الجوية الكويتية توقف جميع رحلاتها إلى
بيروت اليوم بعد تلقيها تحذيرا من تحليق الطائرات بالقرب من المجال
الجوي اللبناني.
* روما - مصادر أمنية إيطالية تعلن عن وصول 36 مهاجرا عراقيا، على متن
قارب شراعي رسا على سواحل مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.
(( وكالة الانباء
الليبية ))