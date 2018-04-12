موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 12 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).



* رام الله- قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدن قلقيلية ونابلس

والخليل وجنين وطوباس وبيت لحم ,و تعتقل سبعة عشر فلسطينيا.

* سيول- سيول تعلن عن انعقاد قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا

الجنوبية في العاصمة طوكيو الشهر المقبل. ومن المتوقع ان تبحث القمة

الآراء حول تسريع جهود النزع النووي بشبه الجزيرة الكورية.

* باكو- رئيس أذربيجان "إلهام علييف" يفوز في الانتخابات الرئاسية

للمرة الرابعة ولمدة 7 سنوات.

* القاهرة- شركة الخطوط الجوية الكويتية توقف جميع رحلاتها إلى

بيروت اليوم بعد تلقيها تحذيرا من تحليق الطائرات بالقرب من المجال

الجوي اللبناني.

* روما - مصادر أمنية إيطالية تعلن عن وصول 36 مهاجرا عراقيا، على متن

قارب شراعي رسا على سواحل مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

(( وكالة الانباء

الليبية ))