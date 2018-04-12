موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 12 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).الخميس ، 12-04-2018 - 12:07:00


* رام الله- قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدن قلقيلية ونابلس
والخليل وجنين وطوباس وبيت لحم ,و تعتقل سبعة عشر فلسطينيا.
* سيول- سيول تعلن عن انعقاد قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا
الجنوبية في العاصمة طوكيو الشهر المقبل. ومن المتوقع ان تبحث القمة
الآراء حول تسريع جهود النزع النووي بشبه الجزيرة الكورية.
* باكو- رئيس أذربيجان "إلهام علييف" يفوز في الانتخابات الرئاسية
للمرة الرابعة ولمدة 7 سنوات.
* القاهرة- شركة الخطوط الجوية الكويتية توقف جميع رحلاتها إلى
بيروت اليوم بعد تلقيها تحذيرا من تحليق الطائرات بالقرب من المجال
الجوي اللبناني.
* روما - مصادر أمنية إيطالية تعلن عن وصول 36 مهاجرا عراقيا، على متن
قارب شراعي رسا على سواحل مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.
(( وكالة الانباء
الليبية ))

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