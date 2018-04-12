مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية للملتقى الليبي الدولي للصناعات الدوائية.





طرابلس 12 أبريل 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة التحضيرية للملتقى الليبي

الدولي للصناعات الدوائية مؤتمرا صحفيا بمعرض طرابلس الدولي تناولت فيه

استعداداتها التحضيرية لانعقاد الملتقى الليبي الدولي للصناعات الدوائية

، وما تعرض له مصنعي الرابطة والماية من أعمال تخريب ونهب ".

ودعا أعضاء اللجنة في المؤتمر الصحفي كافة الجهات ذات العلاقة

بالصناعات الدوائية كوزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتخطيط إلى

التعاون المشترك لاحياء التصنيع الدوائي الليبي؛ مؤكدين أن اقامة وتنظيم

ملتقى وطني دولي لهذا المجال يهدف لاحياء الصناعة الدوائية في ليبيا ،

وتؤسس لبنية تحتية في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية" .

وقال رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض " صلاح الدين حمزة" :

أن هذا الملتقى يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط؛ يأتي نظراً لأهمية الدواء

والمنتجات الطبية في تحسين معيشة الإنسان .. حيث تتشرف الهيئة العامة

للمعارض بإقامة المؤتمر خلال الفترة من 30- 06 إلى 05-07- 2018؛ كما أن

الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح الملتقى .

ومن جانبه قال رئيس النقابة العامة للصيادلة " ابراهيم الجندي " :

"أن هذا الملتقى سيكون بداية لتأسيس المؤتمر العلمي للخدمات الصحية

والتخصصات الطبية ؛ ومن خلال التواصل مع النقابات الفرعية الـ 16 على

مستوى ليبيا رأينا أن هناك حاجة ملحة لعقد ملتقى يهدف إلى توطين الصناعة

الدوائية وربطها بالخدمة الصحية".

وأضاف " إن تقديم الخدمة الصحية يحتاج لكل العناصر الطبية والطبية

المساعدة وبعد الاتفاق مع شريكنا "مؤسسة ارابيا" تم اقتراح فكرة أن يكون

الملتقى شامل لكل الخدمات الصحية؛ حيث رحبت وزارة الصحة بهذا المقترح وكل

الوزارات الداعمة للقطاع أيضاً".

وتم التوضيح خلال المؤتمر الصحفي : أنه سيتم تجهيز 4 قاعات خلال

الملتقى للطب البشري/ طب أسنان / صيدلة / مهن طبية مساعدة) لتنفيذ برامج

تدريب متقدمة تنفذ بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العالمية بالحضور

المباشر للأكاديميين الدوليين أو عبر قاعات مجهزة بتقنية video

conference

وأن الملتقى ستشارك فيه المؤسسات والوزارات كوزارة الصحة، الصناعة :

الاقتصاد، الهيئة العامة للمعارض، هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة،

مصلحة الجمارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، هيئة الرقابة على

الأدوية، الإمداد الطبي، نقابات ( الصيدلة/ الأطباء/ الأسنان/ المهن

الطبية المساعدة) جامعة طرابلس.

كما سيتم على هامش هذا الملتقى العلمي تنظيم معرض للصناعات الدوائية

والخدمات الصحية يتم من خلاله عرض آخر المستجدات في الصناعات الدوائية

وطرق العلاج؛ بهدف نقل التقنية والبرامج المتطورة لسوق العمل الليبي عن

طريق اللقاء المباشر بين المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع الصحي

والشركات والمؤسسات الدولية".

كما سيتضمن الملتقى فاعليات للبحث العلمي وورش عمل وفعاليات خاصة

بتطوير آداء الكوادر الطبية كما يعتبر أيضاً ملتقى للشركات الموردة

والمصنعة للأدوية.

ويعد الملتقى بمثابة برنامج علمي اقتصادي مهني يعمل على التخطيط

والتنفيذ لآليات التنمية المستدامة وتطوير القوى العاملة البشرية والبنية

التحتية بصفة عامة في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ، كما

يرتكز على تطبيق برامج عملية وحلول ميدانية تتناسب مع واقع العمل في

ليبيا".

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