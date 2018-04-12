تجمع شباب البركت" يطالب بزيادة عدد اطباء القوافل الطبية وتوسيع تخصصاتها .





صبراته 12 ابريل 2018 ( وال ) ـ طالب تجمع شباب منطقة البركت

بالجنوب الليبي بضرورة زيادة عدد الاطباء بلجنة القوافل الطبية التى تزور

المنطقة وتوسيع تخصصاتهم لتشمل العيون والجلدية والمسالك البولية؛

وتوزيعهم على المراكز الصحية البركت والعوينات .

كما طالبوا خلال اجتماعهم مع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني "عمر

بشير الطاهر" تحويل المركز الصحي البركت من مركز إلى مستشفى قروي نظراً

لعدم قدرة مستشفى غات على تلبية احتياجات مواطني المنطقة واستحداث وحدة

لغسيل كلى بمنطقة الفيوت التي تبعد مسافة 150 كم عن وسط المدينة .

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