اعضاء الحرس البلدى سوق الجمعة‏ حملة تفتيشية.الخميس ، 12-04-2018 - 10:55:00



طرابلس 12 ابريل 2018 ( وال )- قام اعضاء الحرس البلدى سوق الجمعة بحملة
تفتيشية علي المحالات التجارية والمخابز والصيدليات بالبلدية .
حيث قـام فريـق العـمل بمركز الحرس الثلاثاء الماضي بجولة ميدانية تم
خلالها التفتيش علي عدد من محلات الحلاقة . حيث تم قفل عدد (3) محلات
للحلاقة لعدم ووجود ترخيص بمزاولة المهنة وشهادة صحية كما تم أيضاً
مخالفة عدد(2) محـلات لبيع السلع الغذائية لعدم وجود شهائد صحية وعـدم
الالتزام بأعمال النظافة العامة.
....( وال )....

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