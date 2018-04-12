وصول 36 مهاجرا عراقيا على متن قارب مقاطعة ريجّو كالابريا، الايطالية .الخميس ، 12-04-2018 - 10:58:00


روما 12 أبريل 2018 (وال) - أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول 36 مهاجرا
عراقيا، على متن قارب شراعي رسا على سواحل مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب
البلاد.
وأضافت المصادر ذاتها اليوم أن "ثلاثة مهربين أوكرانيين تعرضوا للاعتقال
إثر عملية مشتركة لقوات الشرطة، خفر السواحل والشرطة المالية"، حيث "تم
الاستيلاء على السفينة التي كان المهاجرون يسافرون على متنها".
وخلصت المصادر القضائية الإيطالية الى القول إن "الأوكرانيين الثلاثة
المعتقلين، يواجهون تهمة الإرتباط بتنظيم إجرامي دولي مختص بالهجرة
السرية.
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