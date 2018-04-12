اجراء عملية جراحية بالمعهد القومي لعلاج الاورام .
الخميس ، 12- 04- 2018 - 10:51:00
صبراته 12 ابريل 2018 ( وال ) ـ اجريت بالمعهد القومي لعلاج
الاورام بصبراته أمس عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما تعاني من
ورم في الامعاء الغليظة والقولون الصاعد واجزاء من الكبد كللت بالنجاح
التام .
اجرى العملية التى تم خلالها استئصال القولون الصاعد و جزء الايمن من
الكبد مع ازالة كتلة من النصف الايسر طاقم طبي ليبي ضم الاستشاري لامراض
الاورام الدكتور "علي القلاي "والدكتور "حسين كاموكا "والدكتور" سالم
"مع طاقم التخدير والتمريض بالمعهد .
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