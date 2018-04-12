اجراء عملية جراحية بالمعهد القومي لعلاج الاورام .





صبراته 12 ابريل 2018 ( وال ) ـ اجريت بالمعهد القومي لعلاج

الاورام بصبراته أمس عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما تعاني من

ورم في الامعاء الغليظة والقولون الصاعد واجزاء من الكبد كللت بالنجاح

التام .

اجرى العملية التى تم خلالها استئصال القولون الصاعد و جزء الايمن من

الكبد مع ازالة كتلة من النصف الايسر طاقم طبي ليبي ضم الاستشاري لامراض

الاورام الدكتور "علي القلاي "والدكتور "حسين كاموكا "والدكتور" سالم

"مع طاقم التخدير والتمريض بالمعهد .



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