اجراء عملية جراحية بالمعهد القومي لعلاج الاورام .الخميس ، 12-04-2018 - 10:51:00



صبراته 12 ابريل 2018 ( وال ) ـ اجريت بالمعهد القومي لعلاج
الاورام بصبراته أمس عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما تعاني من
ورم في الامعاء الغليظة والقولون الصاعد واجزاء من الكبد كللت بالنجاح
التام .
اجرى العملية التى تم خلالها استئصال القولون الصاعد و جزء الايمن من
الكبد مع ازالة كتلة من النصف الايسر طاقم طبي ليبي ضم الاستشاري لامراض
الاورام الدكتور "علي القلاي "والدكتور "حسين كاموكا "والدكتور" سالم
"مع طاقم التخدير والتمريض بالمعهد .

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