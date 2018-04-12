عميد بلدية سرت يتابع سير التعليمية والاستعدادات لامتحانات
الشهادات العامة .
الخميس ، 12- 04- 2018 - 09:19:00
سرت 12 ابريل 2018( وال )- تابع عميد بلدية سرت " مختار المعدانى " سير
العملية التعليمية خلال اجتماعه مع مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى .
وقال عميد البلدية لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن الاجتماع خصص
لبحث الترتيبات والتجهيزات لامتحانات الطلاب بالشهادات العامة الاعدادية
والثانوية .
وناقش الاجتماع ملف صيانة المدارس التعليمية التى تقوم بصيانتها
برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP والاسراع بتسليم المدارس التى انتهت
صيانتها يوم الاحد المقبل مدرستى خولة وعقبة .
...(وال سرت)...