عميد بلدية سرت يتابع سير التعليمية والاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة .الخميس ، 12-04-2018 - 09:19:00



سرت 12 ابريل 2018( وال )- تابع عميد بلدية سرت " مختار المعدانى " سير
العملية التعليمية خلال اجتماعه مع مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى .
وقال عميد البلدية لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن الاجتماع خصص
لبحث الترتيبات والتجهيزات لامتحانات الطلاب بالشهادات العامة الاعدادية
والثانوية .
وناقش الاجتماع ملف صيانة المدارس التعليمية التى تقوم بصيانتها
برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP والاسراع بتسليم المدارس التى انتهت
صيانتها يوم الاحد المقبل مدرستى خولة وعقبة .
...(وال سرت)...

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