عميد بلدية سرت يتابع سير التعليمية والاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة .





سرت 12 ابريل 2018( وال )- تابع عميد بلدية سرت " مختار المعدانى " سير

العملية التعليمية خلال اجتماعه مع مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى .

وقال عميد البلدية لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن الاجتماع خصص

لبحث الترتيبات والتجهيزات لامتحانات الطلاب بالشهادات العامة الاعدادية

والثانوية .

وناقش الاجتماع ملف صيانة المدارس التعليمية التى تقوم بصيانتها

برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP والاسراع بتسليم المدارس التى انتهت

صيانتها يوم الاحد المقبل مدرستى خولة وعقبة .

...(وال سرت)...