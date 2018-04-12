المجلس البلدي لبلدية سرت يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام.الخميس ، 12-04-2018 - 09:06:00



سرت 12 أبريل 2018م(وال)- ناقش المجلس البلدي سرت أمس الاربعاء خلال
اجتماعه الدوري الثالث لهذا العام عددا من المواضيع المدرجة علي جدول
أعماله والمتعلقة بتحسين الخدمات للمواطنين بالبلدية .
حيث وافق المجلس علي تكليف رئيسا من بين اعضائه للجنة الازمة
والطوارئ ومتابعة عمل المنظمات الدولية والمحلية العاملة داخل نطاق
البلدية .
ووافق المجلس البلدي خلال اجتماعه على دعم مكتب مصلحة الاحوال المدنية
ومكاتب اصدار السجل المدني بكافة الاحتياجات وتخصيص مقر له بدلا عن المقر
الحالي وكذلك دعم الحرس البلدي بالمدينة .
.. (وال سرت)...

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