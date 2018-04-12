المجلس البلدي لبلدية سرت يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام.





سرت 12 أبريل 2018م(وال)- ناقش المجلس البلدي سرت أمس الاربعاء خلال

اجتماعه الدوري الثالث لهذا العام عددا من المواضيع المدرجة علي جدول

أعماله والمتعلقة بتحسين الخدمات للمواطنين بالبلدية .

حيث وافق المجلس علي تكليف رئيسا من بين اعضائه للجنة الازمة

والطوارئ ومتابعة عمل المنظمات الدولية والمحلية العاملة داخل نطاق

البلدية .

ووافق المجلس البلدي خلال اجتماعه على دعم مكتب مصلحة الاحوال المدنية

ومكاتب اصدار السجل المدني بكافة الاحتياجات وتخصيص مقر له بدلا عن المقر

الحالي وكذلك دعم الحرس البلدي بالمدينة .

.. (وال سرت)...