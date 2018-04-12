عميد بلدية سرت يقوم بزيارة لمنطقتي القرضابية والخمسين شرق سرت .





سرت 12 ابريل 2018 ( وال ) - أكد عميد بلدية سرت " مختار المعداني "

بان الفحوصات الأولية التي اجريت من قبل الاستشاريين بالامراض الجلدية

علي الحالات التي يشتبه باصابتهم بامراض جلدية لم تظهر بانها خطيرة وانما

هي حالات بكتيريا وحساسية جراء الوضع البيئ السيئ بالمنطقة .

واشار " المعداني " في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت عقب

جولته الميدانية صحبة مدير الخدمات الصحية ورئيس قسم الجلدية بكلية الطب

بجامعة سرت ، لمدارس منطقتي القرضابية والخمسين شرق سرت بأن الحالات التي

تم اجراء الفحوصات عليها وهي حوالي 25 حالة لم تظهر عليها أعراض خطيرة ،

مؤكدا بأن هده الحالات سيتم علاجها بمصحة ابن النفيس بسرت علي نفقة

البلدية .

من جهته نفي الدكتور " فتحي الكاسح " رئيس قسم الامراض الجلدية بكلية

الطب البشري والاستاد المشارك بالكلية وجود لمرض الجرب أو الحزام الناري

بهاتين المنطقتين بحسب ماجاء في مواقع اخبارية ، مؤكدا بانها التهابات

جلدية وفطريات يطلق عليها اسم (اسكيبس ) نتيجة وجود القمامة وانتشار

الحشرات والبعوض خاصة مع دخول فصل الصيف .

وناشد " الكاسح " في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية وزارة

الصحة والجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بالاصحاح البيئي والمحافظة علي

نظافة المنطقة وخاصة الاماكن ذات الازدحام مثل المدارس وغيرها .

...(وال سرت)...