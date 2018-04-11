نتائج نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ببنغازي .

. اليوم الأربعاء.



طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- أقيمت مساء اليوم الأربعاء بقاعة مجمع

سليمان الضراط للألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي ثلاث مباريات، ضمن

منافسات اليوم الثالث من الجولة الأولى (ذهاب) لبطولة ليبيا لكرة السلة

(دوري التتويج).

وجاءت نتائج مباريات اليوم الثالث على النحو التالي :.

- المدينة × النصر (61-63) نقطة .

- الشباب العربي × الأهلي طرابلس (59-70) نقطة .- الاتحاد × الأهلي بنغازي (96-94) نقطة .

وتتواصل يوم الجمعة القادم منافسات اليوم الرابع بإجراء ثلاث مباريات

على النتائج التالية :.

- النصر × الأهلي بنغازي (المباراة الأولى).

- المدينة × الأهلي طرابلس (المباراة الثانية) .

- الاتحاد × الشباب العربي (المباراة الثالثة).

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