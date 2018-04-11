نتائج منافسات تصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- انطلقت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة

الأولى لفرق (الدوري السداسي) لتصفيات الصعود للدوري الممتاز للموسم

الرياضي 2018-2019، بإجراء ثلاث مباريات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الصداقة بشحات على فريق أبي سليم

بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما بملعب الخمس، ليضع

فريق الصداقة أول ثلاث نقاط في رصيده. وعلى ملعب زليتن انتهى لقاء فريق اليرموك مع فريق الهلال بسبها

بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويسجل كل منهما أول نقطة في رصيده.

وفي لقاء ملعب مصراتة حقق فريق آساريا بالزاوية الفوز على فريق نجوم

بنغازي بهدفين نظيفين، وبذلك يخطف آساريا أول ثلاث نقاط ثمينة في مستهل

مشواره.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم منافسات الجولة

الثانية حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية :.

* الاثنين 16 أبريل 2018.

- آساريا × الهلال .. ملعب زليتن، الساعة 16:00.

- اليرموك × الصداقة .. ملعب مصراتة، الساعة 16:00.

- نجوم بنغازي × أبوسليم .. ملعب الخمس، الساعة 16:00.

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