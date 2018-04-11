إلغاء حفل افتتاح دورة شمال أفريقيا للناشئين لكرة القدم بالجزائر عقب تحطم الطائرة الجزائرية.





طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- تم اليوم الأربعاء إلغاء حفل افتتاح دورة

شمال أفريقيا لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، الذي كان مقررا بمدينة

تلمسان الجزائرية، اعتبارا من اليوم وحتى 15 أبريل الجاري، بمشاركة

منتخبات ليبيا وتونس والجزائر (البلد المنظم).

وجاء قرار إلغاء حفل الاقتتاح عقب تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

صباح اليوم الأربعاء بالقرب من القاعدة العسكرية ببوفاريك، ومقتل 257

شخصا كانوا على متنها.

وتستهل أولى منافسات افتتاح البطولة، والتي ستقام بنظام نصف دوري

والمنتخب الأكثر نقاطا يتوج باللقب، اليوم الأربعاء بلقاء المنتخب

الجزائري مع نظيره التونسي. وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا الوطني في مواجهة نظيره التونسي في

المباراة الأولى يوم الجمعة القادم، والجزائري في المباراة الثانية يوم

الأحد ختام منافسات البطولة.

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