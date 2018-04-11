دعوة لاعبي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم للالتحاق بالمعسكر الإعدادي بطرابلس.





طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- وجه الاتحاد العام لكرة القدم الدعوة

للاعبي المنتخب الوطني للشباب (تحت 20 سنة) للالتحاق بالمعسكر الإعدادي

لاختيار العناصر التي ستمثل ليبيا ضمن الدور الثاني وقبل الأخير للتصفيات

المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالنيجر.

وضمت الدعوة، التي وجهت اليوم الأربعاء عن طريق رؤساء الاتحادات

الفرعية بالمناطق، 32 لاعبا هم : إسلام الهرام وصلاح فكرون وعزالدين

الفضلي وعبد السلام المرغني (النصر)، علي عبد القادر ومحمد الشكري ومحمد

الحبيشي وطارق الصيد والمهدي الكوت ومحمد القاضي ومصطفى الأشهب ومحمد

الجورني والمعتز بالله أبوشينة وعبد الله داقو(الأهلي طرابلس)، سهيل

الغرياني وأيوب خليفة ومهند مختار والمنتصر أبورثيمة (المدينة)، أبولقاسم

امحمد وعبد المالك عبيد ويوسف كارة ومعاذ اللافي (الاتحاد).

كما ضمت اللاعبين : الطاهر عبد السلام (الأهلي بنغازي)، فاروق خليفة

(الترسانة)، محمد سعيد (المجد)، عادل الزوي (الهلال)، يوسف القرمالي

(الوحدة)، رجب المغيربي (الشط)، عادل عبد المنعم (الملعب التونسي)، عبد

الله عليوة(الأفريقي التونسي)، فراس اللموشي (بوخوم الألماني). ويشرف على تدريب منتخب الشباب المدرب الوطني " عياد الثقاضي " ومدرب

الحراس " الطاهر سعد ".

وقرر الاتحاد العام لكرة القدم أن يتم التجمع لكافة اللاعبين يوم

الأحد القادم الـ 18 من أبريل الجاري بطرابلس.



يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخبنا الوطني في مواجهة نظيره البوركيني

في الدور الثاني وقبل الأخير للتصفيات، وستقام مباراة الذهاب بين

المنتخبين خلال أيام (11-12-13) من شهر مايو القادم، فيما تقام مباراة

الإياب في بوركينا فاسو خلال أيام (18-19-20) من نفس الشهر.

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