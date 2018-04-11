وكيل وزارة التعليم يعلن خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية لهذا العام.



طرابلس 11 أبريل 2018 (وال) - أعلن وكيل وزارة التعليم الدكتور "عادل

جمعة"، عن خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوكيل اليوم بالمركز الاعلامي بديوان

رئاسة الوزراء ، رفقة كل من مدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور "جمال

الفردغ"، ومدير إدارة الاحتياط العام "عبد الفتاح الفاضلي"، ومدير مكتب

الإعلام بالوزارة "رمضان الغضوي".

وأكد "جمعة" جاهزية الوزارة لإجراء الامتحانات باتخاذ كل الخطوات

والتدابير اللازمة التي من شأنها المساهمة في نجاح الامتحانات، وخلق

أجواء ملائمة للتلاميذ والمراقبين حتى تحقق الأهداف المرجوة، مشيرا لدخول

امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام عدد "62326"، طالب، فيما شهادة

إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، عدد "85628" تلميذ.

واستعرض في ذات السياق نسب نجاح نتائج الشهادة الثانوية خلال السنوات

الماضية مقارنة بالعام الماضي، الذي اتخذت فيه الوزارة حزمة من التدابير

لمنع محاولات الغش وتسريب الأسئلة.

كما قدم عرضا شاملا لخطة الوزارة لهذا العام، لسير امتحانات الشهادة

الثانوية، التي ستبدأ في الثاني من يوليو القادم، في قاعات الكليات

بالجامعات، بمختلف مناطق ليبيا بالتنسيق مع رؤساء الجامعات والجهات ذات

العلاقة في خطوة يهدف من خلالها القضاء على ظاهرة الغش بشكل نهائي.

وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور بأن الامتحانات سوف تكون في أجواء

تساعد الطلبة على الإجابة بكل أريحية وستحقق نتائج إيجابية، كي يمنح كل

ذي حق حقه، من خلال الأسئلة الموضوعية التي يقوم بإعدادها خبراء مختصين

على درجة عالية من الكفاءة والمهنية.

كما أكد الوكيل ، صدور الوزارة بطاقات الكترونية لكل طالب لتفادي انتحال

الشخصية، ونشر قوائم بأسماء الطلبة الممتحنين أمام القاعات حتى يتمكن كل

طالب من الوصول إلى القاعة والمقعد، الذي سيجلس عليه بكل سهولة ويسر

بالإضافة لتفريغ الجامعات اثناء فترة الامتحانات من الطلبة الدارسين

فيها،حتى يتمكن طلبة الشهادة الثانوية من إجراء امتحاناتهم بكل اريحية.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول الخطوات التي ستتخذها الوزارة بخصوص

إجراء امتحانات نازحي تاورغاء المقيمين حالياً في "قرارة القطف"، وفي حال

تعذر عودتهم للمدينة، وكذلك بالنسبة للطلبة المهرجين بالخارج، قال "جمعة"

: الامتحانات سيجريها كل الطلبة الليبيين في الداخل و الخارج، وبالنسبة

لطلبة نازحي تاورغاء سيجرون الامتحانات في قاعات كلية التربية في مدينة

بني وليد.

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