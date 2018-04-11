السراج يعزي بوتفليقة في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

طرابلس 11 ابريل 2018 (وال) -قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التعازي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية اليوم الاربعاء .

وجاء في التعزية :-

فخامة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية .

نتقدم اليكم ولعائلات الضحايا والشعب الجزائري الشقيق باصدق مشاعر التعزية والمواساة في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ،ونؤكد على وقوف الحكومة والشعب الليبي مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق في هذه المحنة .

سائلين المولى عز وجل ان يتغمد ضحايا هذا الحادث الاليم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جنانه ويلهم اسرهم جميل الصبر وحسن العزاء .

(وال)