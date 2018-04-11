رئيس "فيسبوك" يعتذر أمام الكونغرس ويتعهد بحماية أفضل للبيانات .





برلين 10 ابريل 2018 (وال) - اعتذر رئيس مجلس إدارة "فيسبوك" مارك

زاكربرغ أمس الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ في إطار الفضائح التي تهز شبكة

التواصل الاجتماعي هذه تاركا بعض الاسئلة من دون أجوبة، على أن يرد مجددا

اليوم الأربعاء على أسئلة البرلمانيين الأمريكيين.

وخلال مثوله الأول، الذي كان ينتظر بترقب شديد واجه زاكربرغ على مدى خمس

ساعات أسئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته لمشكلة سوء

استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولا إلى التلاعب

السياسي.

وقدم زاكربرغ اعتذاراته الشخصية لأنه "لم يدرك بسرعة إلى أي حد يمكن

التلاعب بشبكة "فيسبوك". وقال "هذا خطأي. وانا آسف على ذلك".

وأضاف "نحتاج إلى وقت لإنجاز كل التغييرات الضرورية" للحد من سوء

استخدام الشبكة، معددا الإجراءات المتخذة والتي سيتم اللجوء إليها لتصحيح

المسار.