الدول الاعضاء في أوبك تنجح في خفض المخزونات والالتزام فوق 100% في فبراير فيينا 11 ابريل 2018 (وال) - أعلن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو أن التزام الدول الأعضاء باتفاق تقييد الإمدادات تجاوز المائة بالمائة في



وأضاف باركيندو أن الشراكة بين أوبك والمنتجين من خارجها تحقق نجاحا

مشيرا إلى أن بيانات المنظمة تظهر انخفاض مخزونات السوق برا وبحرا.

وأوضح أن المخزونات تظل فوق متوسط خمس سنوات وإنه مازال هناك ما ينبغي

القيام به مشددا على أن العمل سيستمر في مراقبة السوق وتقييمها وبخاصة

أثر إعادة التوازن إلى السوق.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستواصل اجتماعاتها خلال 2018 من أجل

مواصلة تقييم البيانات. وحذر من أن عودة التوازن إلى السوق لم تقابلها

زيادة موازية في الاستثمارات.