ندوة التعاون النووي بين ايران والصين تبدأ اعمالها ببكين.





بكين 11 ابريل 2018 (وال) - بدأت في العاصمة الصينية بكين اليوم

الاربعاء اعمال ندوة التعاون النووي بين ايران والصين، في سياق الملتقيات

والندوات التي عقدت لغاية الان في بروكسل وموسكو واصفهان.

ويشارك في هذه الندوة مندوبون عن دول مجموعة '5+1' التي ابرمت الاتفاق

النووي مع ايران، للبحث حول مختلف القضايا من ضمنها آفاق التعاون النووي

الدولي في اطار الاتفاق النووي وملحقه الثالث.

يذكر ان الشركة االصينية للطاقة النووية 'سي ان ان سي' تقدم الاستشارات

اللازمة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية في عملية اعادة تصميم وتحديث

مفاعل الماء الثقيل في خنداب بالمحافظة المركزية وسط ايران.