محادثات بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان للحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية .





سيئول 11 أبريل 2018 ( وال ) -أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "

كانغ كيونغ-هوا " اليوم الأربعاء عن أملها في بذل الجهود المشتركة مع

نظيرها الياباني " تارو كونو " للحل السلمي للقضية النووية الكورية

الشمالية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزيرة " كانغ " خلال اجتماعها مع

الوزير الياباني " كونو " الذي عقد صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية في

سيئول ، إن الأشهر المقبلة ستمثل فترة مهمة للغاية للسلام في منطقة شمال

شرق آسيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وعبرت عن أملها في توسيع التعاون بين البلدين في الاقتصاد والاجتماع

والتبادل البشري وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم المصالح المشتركة.

من جهته أشار الوزير " كونو " إلى أن البلدين يحتفلان في هذا العام

بالذكرى السنوية الـ 20 على الإعلان المشترك عن الشراكة الجديدة بين

كوريا الجنوبية واليابان في القرن الحادي والعشرين، قائلا إن بلاده ستعمل

على بناء العلاقات الثنائية المستقبلية بهذه المناسبة.

وأشاد بجهود الحكومة الكورية الجنوبية للتوصل إلى عقد محادثات القمة

بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، موضحا أنه يأمل

في تعزيز التعاون بين البلدين لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية

وتحقيق السلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا .

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