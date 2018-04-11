وزير الشؤون الخارجية في الجزائر : ماتمر به ليبيا أزمة عابرة ستتجاوزها بفعل ارادة شعبها .

باريس 11 ابريل 2018 (وال) - اكد وزير الشؤون الخارجية في الجزائر عبدالقادر مساهل ان ماتمر به ليبيا من ظروف هي ازمة عابرة تمر بها كل الدول ستتجاوزها بفعل ارادة شعبها وتماسكه . وجدد مساهل في كلمة القاها خلال زيارة قام بها الى مقر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس التاكيد على دعم الجزائر لليبيا ،مؤكدا ان مايروجه الاعلام من اخبار حول مايدور في ليبيا مبالغ فيه ،مشيرا الى انه زار ليبيا عدة مرات شرقا وغربا ووجد ان الشعب الليبي متماسك ومتعاطف مع بعضه . وجاءت زيارة مساهل الى مقر اليونسكو خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة ، حيث كان في استقباله المديرة العامة أودري أزولاي والسفير الليبي الدكتور عبدالقادر المالح مندوب ليبيا في المنظمة ورئيس المجموعة العربية الذي قدم للوزير مساهل الشكر والتقدير لمواقف الجزائر الداعمة لليبيا في الظروف الحالية . وعبر المالح عن تقديره الخاص للسيد مساهل لقيامه بزيارات عديدة الى ليبيا والالتقاء بكل الاطراف من اجل تقريب وجهات النظر ومساعدة ليبيا في تجاوز ازمتها وتحقيق المصالحة الوطنية والتفرغ لعملية البناء والتعمير. يشار الى ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تضم في عضويتها 195 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس ولها أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم .



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