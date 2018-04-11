النائب بالمجلس الرئاسي " احمد معيتيق" يلتقي سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا.الأربعاء ، 11-04-2018 - 14:13:00

النائب بالمجلس الرئاسي " احمد معيتيق" يلتقي سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا.
طرابلس 11 أبريل 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني "أحمد معيتيق"، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا " إبراهيم أفنديتش"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما
يخدم المصالح المشتركة.
ووفقا لادارة الاعلام بالمجلس؛ فقد رحب "معيتيق" في مستهل اللقاء، الذي
عقد بديوان رئاسة الوزراء، بالسفير البوسني، وأشاد بموقف بلاده، خاصة بعد
تواصل عمل السفارة والشركات البوسنية في ليبيا رغم كل الأحداث التي مرت بها البلاد.
من جهته، جدد " أفنديتش" دعم بلاده لليبيا ورغبتها للتعاون معها في مختلف
المجالات، داعيا إلى الاستفادة من التجربة البوسنية في تأهيل البلاد بعد
الحرب، خاصة في المجالات الأمنية، والصحية، والتعليمية.
..(وال).

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