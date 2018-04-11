موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاربعاء 11 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، يلتقي مبعوث الأمم

المتحدة لدى ليبيا "غسان سلامة",ويستعرض معه آخر التطورات على الساحة

الليبية ، وأهم خطوات المرحلة القادمة.

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان"، يبحث مع وكيل

وزارة الداخلية لشؤون الهجرة (محمد الشيباني"، آلية عمل الوزارة مع منظمة

الهجرة الدولية ، وبرامج العمل مع الأجهزة المعنية بالهجرة .

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" يستعرض مع

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لجهاز الطاقات المتجددة سبل تفعيل

دور الجهاز، وتنفيذ المشاريع المقترحة وتفعيل الاتفاقيات.

*طرابلس- أمين عام مجلس الوزراء الدكتور "الطاهر عامر"، يعقد

اجتماعا تنسيقيا مع المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للبيئة بهدف

التنسيق بينهما لإجراء دراسات حول الآثار البيئية، والتعاون لمعاجة

التربة ذات الأساس الزيتي والمائي.

* طرابلس- وزير المواصلات " ميلاد معتوق " يتابع مع السفير الايطالي

لدى ليبيا "" جوزيبي بيروني " الخطوات المتخذة لبدء مشروع الطريق السريع

الجديد امساعد راس اجدير الممول بموجب معاهدة الصداقة الايطالية الليبية

.

طرابلس- التجمع الليبي للإصلاح ينظم بفندق المهاري احتفالية تم

خلالها تكريم عميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي العربي الهوني”،

وذلك تقديراً لعطائه في مجال الصحافة والاعلام لستين عاما متواصلة .

* طرابلس- وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني يعلن في مؤتمر

صحفي بأنه تم الاتفاق مع شركات تسويق ونقل الوقود على تسيير 100 شاحنة

لمشتقات النفط , وايصال اسطوانات الغاز إلى مدن ، ومناطق الجنوب .

* طرابلس - اجتماعٌ موسعٌ بشركة الكهرباء يناقش الأسباب الرئيسة

لحدوث الإظلام في الشبكة بالمنطقة الشرقية ، وتسريع أعمال الصيانة

الحالية لخطوط 220 و400 ك/ ف.

* طرابلس- وصول أولى شاحنات نقل الوقود والغاز السائل إلى مستودعات شركة

البريقة لتسويق النفط بمدينة سبها تحت حماية قوة عسكرية تابعة للمنطقة

الوسطى.

* طرابلس- الفريق الفني لشركة هونداي الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة

غرب طرابلس يستكمل عمليات الكشف على المعدات الخاصة بالمشروع .

* طرابلس- بدء دورة تدريبية تأهيلية للغة الإنجليزية لموظفي وزارة

التعليم .

* سرت- المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدة لمدينة سرت تتمثل في

مولدات كهرباء وزعت على المدارس التعليمية بالمدينة .

* طرابلس - تواصل منافسات بطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج)

بمجمع سليمان الضراط للألعاب ببنغازي حتى 23 من أبريل الجاري.

*سرت- عضو المجلس البلدي لبلدية سرت " ابوبكر الجلاب " يناقش مع

رئيس واعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة سرت عدد من المواضيع التي تهم

المنطقة وايجاد الحلول الناجعة لها .

(( وال ))

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