إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس.





نابلس 11 ابريل 2018 (وال) - أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء،

بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الإسرائيلي، في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"،

بأن ثلاث حافلات للمستوطنين اقتحمت المنطقة الأثرية بالبلدة، بحراسة جيش

الاحتلال.

وأشار إلى أن المواجهات اندلعت عقب الاقتحام وامتدت للبلدة القديمة في

البلدة، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، مما أدى

لإصابة عدد من المواطنين وطلبة المدارس بحالات اختناق.

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