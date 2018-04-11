تقديم ترشيح الملف العربي المشترك حول النخلة للتسجيل على قائمة التراث غير المادي لليونسكو .

‏باريس 11 أبريل 2018 ( وال ) - وقعت 14 دولة عربية خلال اجتماع خاص نظمه مكتب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) في اليونسكو، على الملف العربي المشترك ( النخلة : ‏المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات )، لتقديم ترشيحه للتسجيل على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، المنبثقة عن اتفاقية عام 2003 بهذا الشأن . ‏وعُقد الاجتماع برئاسة السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو، الدكتور عبد القادر المالح، ‏رئيس المجموعة العربية لعام 2018، ووقع على الملف المشترك كل من: الاردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، العراق، عمان، فلسطين، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن. وكانت الدول العربية المعنية قد اختارت الإمارات العربية المتحدة كمنسق عام للملف العربي المشترك . يشار بأن اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي ستقوم في دورتها ‏الثالثة عشر المزمع عقدها في جزيرة موريس في الفترة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2018، بالنظر في ملفات الترشيح على قائمة التراث غير المادي . يذكر أن تقديم الملف المذكور جاء وفقا للقرار الصادر عن الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في الرياض، في الفترة 10 إلى 13 يناير 2015، ‏وقد أشرفت منظمة الأليكسو على إعداد الملف المذكور . ‏وقد بين الطلب الجماعي أن العلاقة التاريخية بين الإنسان في المنطقة العربية و شجرة النخيل قد أنتجت إرثا ثقافيا وفيرا توارثته الأجيال عبر التاريخ . وأكد الطلب أن هذه التعابير والممارسات الثقافية تشكل عنصرا متكاملا من عناصر التراث الثقافي غير المادي ‏كما حُدد تعريفه في اتفاقية اليونسكو لعام 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي.