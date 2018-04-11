موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاربعاء 11 ابريل 2018 .



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*** قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عدة الأحياء في بلدة بني نعيم

يالخليل, وتتوغل شرق مدينة غزة.

*** تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية اليوم الاربعاء بالقرب من العاصمة

الجزائر حسبما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية . *** مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار روسي يعبر عن الدعم

لإرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم كيماوي

مزعوم أوقع قتلى في سوريا.

*** مصر وروسيا، يستأنفان ، الرحلات الجوية المباشرة بواقع خمس رحلات في

الأسبوع.

*** السلطات الامنية البرازيلية تعلن عن مقتل 20 شخصا خلال تبادل لإطلاق

النار بين الشرطة وسجناء، أثناء محاولتهم الفرار من سجن في شمال البلاد.

*** وزارة الأمن الداخلي الامريكي قالت في بيان لها بان الرئيس ترامب

الغي الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى امريكا قد الغي.

*** مراكز الاقتراع في أذربيجان تفتح أبوابها ء أمام ما يقرب من 2ر5

ملايين ناخب لاختيار رئيس للبلاد لولاية جديدة مدتها سبع سنوات.

*** الرئيس السوداني يصدر قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين

السياسيين في البلاد.

*** منظمة الصحة العالمية تعلن عن استراتيجية للقضاء على وباء الحمى

الصفراء في أفريقيا، تشمل تطعيم ما يقرب من مليار شخص ضد الحمى

الصفراء ممن تواجه بلدانهم تهديدات خطيرة بسبب الوباء.



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