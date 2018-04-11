الاحتفال بتكريم عميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي العربي الهوني .



طرابلس 11 ابريل 2018(وال)- نظم التجمع الليبي للإصلاح بفندق المهاري

بطرابلس الثلاثاء احتفالية تم خلالها تكريم عميد الصحفيين الليبيين

الأستاذ السنوسي العربي الهوني”، تقديراً لعطائه في مجال الصحافة

والاعلام لستين عاما متواصلة .

وحضر الاحتفالية حشد كبير من المثقفين والصحفيين والإعلاميين مشاركة في

تكريم أحد قامات الصحافة في ليبيا .

والقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات التي اشاد فيها المتحدثون بما

قدمه الصحفي الكبير السنوسي الهوني ومساهماته الفاعلة طيلة عقود ستة في

اثراء عالم الصحافة والكتابة الصحفية .

واشارت الكلمات الى سيرة الكاتب الكبير وعمله في مجال الصحافة والتحرير

الخبري وفي وكالة الانباء الليبية في الداخل والخارج وكتاباته في عدد من

الصحف واصداره لعدد من الكتب .

كما قدمت في الاحتفالية عدد من القصائد الشعرية ، تم على اثرها منح درع

للصحفي الكبير السنوسي الهوني وشهادة تقدير وسط احتفاء وتقدير من

الصحفيين والكتاب والمثقفين الذين حضروا الاحتفالية .

(وال)