الاحتفال بتكريم عميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي العربي الهوني .
الأربعاء ، 11- 04- 2018 - 11:38:00
طرابلس 11 ابريل 2018(وال)- نظم التجمع الليبي للإصلاح بفندق المهاري
بطرابلس الثلاثاء احتفالية تم خلالها تكريم عميد الصحفيين الليبيين
الأستاذ السنوسي العربي الهوني”، تقديراً لعطائه في مجال الصحافة
والاعلام لستين عاما متواصلة .
وحضر الاحتفالية حشد كبير من المثقفين والصحفيين والإعلاميين مشاركة في
تكريم أحد قامات الصحافة في ليبيا .
والقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات التي اشاد فيها المتحدثون بما
قدمه الصحفي الكبير السنوسي الهوني ومساهماته الفاعلة طيلة عقود ستة في
اثراء عالم الصحافة والكتابة الصحفية .
واشارت الكلمات الى سيرة الكاتب الكبير وعمله في مجال الصحافة والتحرير
الخبري وفي وكالة الانباء الليبية في الداخل والخارج وكتاباته في عدد من
الصحف واصداره لعدد من الكتب .
كما قدمت في الاحتفالية عدد من القصائد الشعرية ، تم على اثرها منح درع
للصحفي الكبير السنوسي الهوني وشهادة تقدير وسط احتفاء وتقدير من
الصحفيين والكتاب والمثقفين الذين حضروا الاحتفالية .
(وال)