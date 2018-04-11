الاحتفال بتكريم عميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي العربي الهوني .الأربعاء ، 11-04-2018 - 11:38:00

الاحتفال بتكريم عميد الصحفيين الليبيين الأستاذ السنوسي العربي الهوني .
طرابلس 11 ابريل 2018(وال)- نظم التجمع الليبي للإصلاح بفندق المهاري
بطرابلس الثلاثاء احتفالية تم خلالها تكريم عميد الصحفيين الليبيين
الأستاذ السنوسي العربي الهوني”، تقديراً لعطائه في مجال الصحافة
والاعلام لستين عاما متواصلة .
وحضر الاحتفالية حشد كبير من المثقفين والصحفيين والإعلاميين مشاركة في
تكريم أحد قامات الصحافة في ليبيا .
والقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات التي اشاد فيها المتحدثون بما
قدمه الصحفي الكبير السنوسي الهوني ومساهماته الفاعلة طيلة عقود ستة في
اثراء عالم الصحافة والكتابة الصحفية .
واشارت الكلمات الى سيرة الكاتب الكبير وعمله في مجال الصحافة والتحرير
الخبري وفي وكالة الانباء الليبية في الداخل والخارج وكتاباته في عدد من
الصحف واصداره لعدد من الكتب .
كما قدمت في الاحتفالية عدد من القصائد الشعرية ، تم على اثرها منح درع
للصحفي الكبير السنوسي الهوني وشهادة تقدير وسط احتفاء وتقدير من
الصحفيين والكتاب والمثقفين الذين حضروا الاحتفالية .
(وال)

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