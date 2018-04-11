الولايات المتحدة ترفع حظر السفر عن مواطني تشاد.





واشنطن 11 ابريل 2018 (وال) - أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الحظر

المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها .. مشيرة إلى أنها اتخذت هذا

القرار بعدما عزّزت نجامينا إجراءاتها الأمنية استجابة لطلب واشنطن.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد

ترامب "أعلن أن تشاد رفعت معاييرها الأمنية لكي تتوافق مع المتطلبات

الأساسية للأمن القومي الأميركي".

وأضاف البيان أنه سيكون بإمكان مواطني تشاد الحصول على تأشيرات للسفر

إلى الولايات المتحدة مجددا اعتبارا من الجمعة.

وكان ترامب أصدر في أواخر سبتمبر أمرا تنفيذيا حظر بموجبه على مواطني

سبع دول (اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد)

السفر الى الولايات المتحدة.



.. ( وال ) ..