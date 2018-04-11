الذهب يسجل ذروته في أسبوع بفعل انخفاض الدولار.





بنجالورو 11 ابريل 2018 (وال) - لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في

أسبوع اليوم الأربعاء مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في أسبوعين ،

بينما أججت عوامل جيوسياسية الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 4ر0

بالمئة إلى 16ر1344 دولار للأوقية ، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على

التوالي ، وفي وقت سابق سجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أسبوع عند

35ر1345 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 1348 دولارا

للأوقية.

وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو لبنك سي.آي.بي.سي ستاندرد "أشياء

كثيرة تحدث في نفس الوقت - الحرب التجارية (الأمريكية الصينية) ، هجوم

أمريكي محتمل على سوريا قد يتطور إلى مواجهة بين الولايات المتحدة

وروسيا، ولذلك أثر قوي جدا على أسواق الذهب"

. وصعدت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 60ر16 دولار للأوقية في المعاملات الفورية

، وزاد البلاتين 7ر0 بالمئة مسجلا 15ر930 دولار للأوقية ،في حين انخفض

البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 50ر949 دولار.



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