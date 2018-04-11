بدء الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.





باكو 11 أبريل 2018 (وال) - فتحت مراكز الاقتراع في أذربيجان أبوابها

اليوم الأربعاء أمام ما يقرب من 2ر5 ملايين ناخب لاختيار رئيس للبلاد

لولاية جديدة مدتها سبع سنوات.

وتسير عملية التصويت التي بدأت الساعة 08:00 ت م (04:00 ت ج) وستنتهي

في الساعة 19:00 ت م (15:00 ت ج) في أجواء هادئة، حسبما أفادت السلطات

المحلية.

وينافس في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين ، لكن استطلاعات الرأي ترجح

فوز الرئيس الحالي "إلهام علييف" الذي يحكم البلاد منذ 15 عاما ، وينافس

على الفوز بولاية رابعة على التوالي.

ومن المقر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية عقب ساعات من انتهاء

عملية التصويت.



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