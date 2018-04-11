بدء الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.
الأربعاء ، 11- 04- 2018 - 10:59:00
باكو 11 أبريل 2018 (وال) - فتحت مراكز الاقتراع في أذربيجان أبوابها
اليوم الأربعاء أمام ما يقرب من 2ر5 ملايين ناخب لاختيار رئيس للبلاد
لولاية جديدة مدتها سبع سنوات.
وتسير عملية التصويت التي بدأت الساعة 08:00 ت م (04:00 ت ج) وستنتهي
في الساعة 19:00 ت م (15:00 ت ج) في أجواء هادئة، حسبما أفادت السلطات
المحلية.
وينافس في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين ، لكن استطلاعات الرأي ترجح
فوز الرئيس الحالي "إلهام علييف" الذي يحكم البلاد منذ 15 عاما ، وينافس
على الفوز بولاية رابعة على التوالي.
ومن المقر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية عقب ساعات من انتهاء
عملية التصويت.
.. ( وال ) ..