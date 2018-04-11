وزير المواصلات يبحث مع السفير الايطالي تنفيذ مشروع الطريق الجديد
امساعد راس اجدير.
الأربعاء ، 11- 04- 2018 - 10:37:00
طرابلس 11 ابريل 2018 ( وال ) - تابع وزير المواصلات المفوض بحكومة
الوفاق " ميلاد معتوق " مع السفير الايطالي لدى ليبيا "
" جوزيبي بيروني " سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين عام
2008 خاصة في مجال المواصلات والنقل ، والخطوات المتخذة لتمكين الشركات
المنفذة من مباشرة اعمالها لمشروع الطريق السريع الجديد امساعد راس اجدير
والممول بموجب معاهدة الصداقة الايطالية الليبية .
هذا كما تطرق الجانبان إلى الترتيبات الأمنية اللازمة لانطلاق المشروع ،
حيث أبدى " معتوق " استعداد الجانب الليبي للمساهمة بفعالية في توفير
المتطلبات الأمنية التي تسهم في إنجاز الاعمال حسب المخطط المعتمد.
...( وال ) ...