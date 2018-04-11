وزير المواصلات يبحث مع السفير الايطالي تنفيذ مشروع الطريق الجديد امساعد راس اجدير.





طرابلس 11 ابريل 2018 ( وال ) - تابع وزير المواصلات المفوض بحكومة

الوفاق " ميلاد معتوق " مع السفير الايطالي لدى ليبيا "

" جوزيبي بيروني " سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين عام

2008 خاصة في مجال المواصلات والنقل ، والخطوات المتخذة لتمكين الشركات

المنفذة من مباشرة اعمالها لمشروع الطريق السريع الجديد امساعد راس اجدير

والممول بموجب معاهدة الصداقة الايطالية الليبية .

هذا كما تطرق الجانبان إلى الترتيبات الأمنية اللازمة لانطلاق المشروع ،

حيث أبدى " معتوق " استعداد الجانب الليبي للمساهمة بفعالية في توفير

المتطلبات الأمنية التي تسهم في إنجاز الاعمال حسب المخطط المعتمد.

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