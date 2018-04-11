الرئيس السواداني يصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.





الخرطوم 11 ابريل 2018 (وال) - أصدر الرئيس السوداني "عمر حسن البشير"

أمس الثلاثاء قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في

البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني .

وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتي تعزيزا لروح

الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي

والمجتمعي ، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما

يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية

ومتطلبات المرحلة القادمة.

وأشار القرار إلى خطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها

رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل

الجاري .

ومن جهته قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية "حاتم حسن بخيت" ، المدير

العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الجهات المختصة قد وضعت قرار السيد رئيس

الجمهورية بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري .



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