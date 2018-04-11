إطلاق استراتيجية للقضاء على الحمى الصفراء في أفريقيا بحلول 2026 .





نيويورك 11 أبريل 2018 (وال) - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استراتيجية

للقضاء على وباء الحمى الصفراء في أفريقيا، تشمل تطعيم ما يقرب من مليار

شخص ضد الحمى الصفراء بحلول عام 2026 في 27 بلدا أفريقيا يواجه تهديدات

خطيرة بسبب الوباء.

الاستراتيجية الذي يشارك فيها تحالف اللقاح ومنظمة اليونيسف وأكثر من

50 شريكا في مجال الصحة، أطلقت في اجتماع إقليمي في أبوجا، نيجيريا أمس

الثلاثاء بحضور مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدانوم غبريسيس ووزير

الصحة النيجيري.

وأثناء الإطلاق، حذر الدكتور تيدروس من مخاطر تزايد حدوث فاشيات من

الحمى الصفراء، لاسيما في أفريقيا التي تعد معرضة للخطر بشكل خاص.

وقال إن هذا الالتزام غير المسبوق من قبل البلدان سيضمن أن تكون

أفريقيا خالية من أوبئة الحمى الصفراء بحلول عام 2026.

وخلال الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ستقوم منظمة الصحة

العالمية واليونيسف وشركاء آخرون بوضع خريطة طريق لكيفية تطبيق

استراتيجية القضاء على الحمى الصفراء على المستوى الوطني.

وتشمل أهداف الاستراتيجية حماية السكان المعرضين للخطر من خلال حملات

التحصين الوقائي الشامل وبرامج التحصين الروتينية، ومنع الانتشار على

النطاق الدولي، واحتواء تفشي المرض بسرعة.

ويتطلب تطبيق الاستراتيجية تطوير مراقبة قوية مع شبكات المختبرات. ومن

جانبها ستوفر اليونيسف اللقاحات، ودعت إلى مزيد من الالتزام السياسي

وتقديم الدعم لتطعيم الأطفال من خلال التحصين الروتيني وكذلك خلال تفشي

المرض.

وقد أثبتت التجربة في بلدان غرب أفريقيا إمكانية نجاح استراتيجية

القضاء على الحمى الصفراء. إذ تمكنت بلدان المنطقة من السيطرة على

الوباء، من خلال الحملات الوقائية الشاملة مع التحصين الروتيني، عندما

عاودت الحمى الصفراء إلى الظهور كمسألة صحية عامة في أوائل العقد الأول

من القرن الحالي. ولم تسجل أي أوبئة حمى صفراء منذ ذلك الوقت في البلدان

التي نجحت في تنفيذ هذا النهج.



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