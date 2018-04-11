منظمة الدولية للهجرة توزع مولدات كهربائية على مدراس سرت .





سرت 11 ابريل 2018 ( وال )- وزعت المنظمة الدولية للهجرة ، مساعدات

خصصتها للمدارس التعليمية بسرت وذلك بالتعاون مع جمعية اهالى سرت

الخيرية.

وقال مدير مكتب تعليم سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن

المساعدات شملت مولدات كهربائية جديدة وحديثة سعتها تكفى لتشغيل انارة

مدرسة تعليمية فى حالة غياب الشبكة العامة للكهرباء .

وأضاف المصدر أن المدراس التى تسلمت مولدات كهرباء هى مدراس اليرموك

والشهيد وطلائع النصر وسرت المركزية والصقور والمجد وسناء يوسف والفجر

الجديد بالغربيات .

وأشار إلى أن هدة الدفعة الاولى من واقع دفعات اخرى فى اطار الدعم

والمساعدة لمراقبة التعليم بسرت .

...(وال سرت)...