شركة البريقة تعلن عن وصول أولى شاحنات نقل الوقود والغاز السائل إلى مستودعاتها بمدينة سبها.





طرابلس 11 أبريل 2018 ( وال ) -أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط

وصول أولى شاحنات نقل الوقود والغاز السائل إلى مستودعاتها بمدينة سبها.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية : إن قوة حماية الجنوب قامت بتأمين

الشاحنات بعد وصولها إلى الشاطئ قادمة من منطقة ابوقرين تحت حماية قوة

عسكرية تابعة للمنطقة الوسطى.

وأكدت شركة البريقة حرصها على ارسال المزيد من الشحنات لمستودع سبها

النفطي تقدر بـ 3 ملايين لتر من البنزين و1.5 مليون لتر من الديزل، و60

ألف أسطوانة غاز منزلي.

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