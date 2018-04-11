اجتماعٌ موسعٌ بالشركة العامة للكهرباء .





طرابلس 11 أبريل 2018 ( وال ) - عًقد اجتماعٌ موسعٌ بالشركة العامة

للكهرباء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة و مساعد المدير التنفيذي لشئون

التشغيل والسادة المدراء العامين عن إدارات النقل والإنتاج والمعلوماتية

والتخطيط والتحكم ومشروعات النقل ومساعد مدير عام الإنتاج الشرقية وعدد

من المستشارين .

وتناول الاجتماع مناقشة الأسباب الرئيسية لحدوث الإظلام الذي حدث في

المنطقة الشرقية ومعالجة هذه الأسباب وتفاديها مستقبلاً، وتسريع أعمال

الصيانة الحالية لخطوط 220و400 ك/ ف.

يشار إلى أن هناك لجان شُكلت قبل هذا الاجتماع لدراسة حالة الإظلام

والخروج بنتائج لأخذها بعين الاعتبار مستقبلاً.

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