اجتماعٌ موسعٌ بالشركة العامة للكهرباء .
الأربعاء ، 11- 04- 2018 - 10:09:00
طرابلس 11 أبريل 2018 ( وال ) - عًقد اجتماعٌ موسعٌ بالشركة العامة
للكهرباء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة و مساعد المدير التنفيذي لشئون
التشغيل والسادة المدراء العامين عن إدارات النقل والإنتاج والمعلوماتية
والتخطيط والتحكم ومشروعات النقل ومساعد مدير عام الإنتاج الشرقية وعدد
من المستشارين .
وتناول الاجتماع مناقشة الأسباب الرئيسية لحدوث الإظلام الذي حدث في
المنطقة الشرقية ومعالجة هذه الأسباب وتفاديها مستقبلاً، وتسريع أعمال
الصيانة الحالية لخطوط 220و400 ك/ ف.
يشار إلى أن هناك لجان شُكلت قبل هذا الاجتماع لدراسة حالة الإظلام
والخروج بنتائج لأخذها بعين الاعتبار مستقبلاً.
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