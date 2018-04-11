الفريق الفني لشركة هونداي الكورية يقوم بأعمال الكشف عن محطة غرب طرابلس .



طرابلس 11 ابريل 2018 ( وال ) -استكمل الفريق الفني لشركة هونداي

الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة غرب طرابلس اعمال الكشف على المعدات

الخاصة بالمشروع ولمدة عشر ايام على التوالي وذلك تجهيزاً لرجوعها

لاستكمال المشروع في اقرب وقت ممكن .

وافادت الشركة العامة للكهرباء عبر موقعها اليوم الاربعاء : أن

الفريق الفني من شركة داوو الكورية زار موقع مشروع محطة الزويتينة للدورة

المزدوجة ولمدة اسبوع من اجل تقييم وتفقد المعدات الخاصة بمشروع محطة

الزويتينة تهيئةً لاستئناف العمل قريباً .

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