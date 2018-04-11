النائب أحمد معيتيق يلتقي مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا "غسان سلامة" طرابلس 11 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، امس الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا "غسان سلامة".الأربعاء ، 11-04-2018 - 09:44:00


وذكرت ادارة التواصل برئاسة الوزراء ": أن اللقاء تناول آخر التطورات على
الساحة الليبية ، وأهم خطوات المرحلة القادمة وأولويات تنفيذها لضمان
تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأكد سلامة للسيد النائب بأن الملف الليبي سيكون الأبرز عند لقائه
القادة والزعماء العرب خلال حضوره القمة العربية في الرياض.
...( وال ) ...

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