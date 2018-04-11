وزارة التعليم تنظم دورة تدريبية تأهيلية في مجال اللغة الإنجليزية لموظفي الإدارات والمكاتب بالوزارة طرابلس 11 ابريل 2018 ( وال ) - بدأت بوزارة التعليم صباح أمس الثلاثاء بطرابلس فعاليات الدورة التدريبية التأهيلية بمجال اللغة الإنجليزية للموظفين



وتهدف الدورة التي ستستمر على مدى 6 أسابيع للرفع من مستوى كفاءتهم

وزيادة خبراتهم العلمية.

يشار إلى أن إدارة الموارد البشرية تواصل عقد سلسلة من الدورة التأهيلية

في عدة مجالات بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء والعمل للموظفين

بالإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

...( وال ) ...