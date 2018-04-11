النائب كاجمان يبحث مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة آلية عمل الوزارة مع منظمة الهجرة الدولية .الأربعاء ، 11-04-2018 - 09:31:00




طرابلس 11 أبريل 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق "عبد السلام كاجمان"، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير
الشرعية "محمد الشيباني"، آلية عمل وكيل الوزارة من حيث الاختصاصات
والتواصل مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة الهجرة الدولية ، وبرامج
العمل مع الأجهزة المعنية بالهجرة .
وذكرت ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ : أن الاجتماع
الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تركز على ضرورة دعم مراكز إيواء
المهاجرين ، والنظر للحالة الإنسانية للمهاجرين والوقوف على أهم احتياجات
هذه المراكز .
...( وال ) ...

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