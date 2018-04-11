مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار روسي بشأن سوريا.





الأمم المتحدة 11 ابريل 2018 ( وال) - فشل مجلس الأمن الدولي أمس

الثلاثاء في تبني مشروع قرار روسي يعبر عن الدعم لإرسال محققين من منظمة

حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم كيماوي مزعوم أوقع قتلى في سوريا.

وهذا ثالث مشروع قرار يتعلق بالهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا يصوت

عليه المجلس اليوم. ويحتاج أي مشروع قرار من أجل إقراره حصوله على تسعة

أصوات وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا و

الصين و فرنسا و بريطانيا والولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) ضده. ولا

يمكن استخدام الفيتو إلا إذا فاز المشروع بما لا يقل عن تسعة أصوات.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المفتشين سيتوجهون إلى بلدة دوما

التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا للتحقيق في تقارير بشأن الهجوم الذي

أودى بحياة 60 شخصا.

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