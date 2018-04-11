أمين عام مجلس الوزراء يعقد اجتماعا تنسيقيا بين المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للبيئة.





طرابلس 11 أبريل 2018 ( وال ) - عقد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور

"الطاهر عامر"، يوم امس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقياً، مع كلا من رئيس

لجنة إدارة الهيئة العامة للبيئة "عبدالمنعم أبوغريس" ومدير إدارة الصحة

والسلامة المهنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ممثلا لرئيس المؤسسة، وبحضور

مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء "نورالدين أبوجريدة"، وعدد من

المستشارين.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ : أن الاجتماع

تناول بالنقاش سبل التنسيق بين المؤسسة والهيئة لإجراء دراسات حول الآثار

البيئية، والتعاون لمعاجة التربة ذات الأساس الزيتي والمائي، الناتجة عن

عمليات الحفر في بحر السلام.

كما استعرض المجتمعون، الخطوات التي من شأنها خلق آلية للتعاون

المشترك بين الهيئة والمؤسسة لمعالجة البحيرات الناتجة من المياه

المصاحبة في بعض الحقول النفطية، والتنسيق لمراقبة وضبط السفن التي لها

تعامل مع قطاع النفط للمحافظة على الموانيء ومياه البحر من التلوث،

بالإضافة لاطلاع الهيئة على محطات الرصد التابعة للشركات، لربطها مع

أجهزة الهيئة لمتابعتها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على دعم المؤسسة للهيئة لإنشاء محارق مركزية

لمعالجة النفايات والعمل من أجل حماية البيئة، حفاظا على صحة وسلامة

المواطنين.

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