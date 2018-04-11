كاجمان يناقش مع المدير التنفيذي لجهاز الطاقات المتجددة سبل تفعيل دور الجهاز، وسرعة تنفيذ المشاريع المقترحة .

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طرابلس 11-أبريل-2018 ( وال ) - ناقش النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطني "عبد السلام كاجمان" يوم امس الثلاثاء، مع رئيس مجلس

الإدارة والمدير التنفيذي لجهاز الطاقات المتجددة "حميد الشروالي"، سبل

تفعيل دور الجهاز، وسرعة تنفيذ المشاريع المقترحة من قبل الجهاز ، وسبل

تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع مصلحة الأملاك العامة، وهيئة الاستثمار في

السنوات السابقة.

كما تم بحث آلية التواصل مع الشركة العامة للكهرباء، وسبل توفير الألواح

الشمسية المصدر الموفر للكهرباء.

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