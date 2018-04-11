منافسات الربع النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- تنطلق خلال الايام القادمة منافسات الدور

ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم بمشاركة فرق اندية الأهلي

بنغازي - الهلال - الأهلي طرابلس - المحلة - الاتحاد - الأخضر.

كما سيتأهل الفريق الفائز من لقاء الخمس والفائز في مباراة فريقي

خليج سرت والاتحاد المصراتي، التي ستقام يوم الغد الخميس بملعب المرج.

وستجمع منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا فرق الأندية

المتأهلة حسب الجدول التالي :.

- الأهلي بنغازي × الهلال.

- الأهلي طرابلس × المحلة.

- الاتحاد × الأخضر.

- الخمس يقابل الفائز في مباراة فريقي خليج سرت والاتحاد المصراتي، التي

ستقام الخميس بملعب المرج.

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