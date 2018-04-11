تواصل منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ببنغازي.الأربعاء ، 11-04-2018 - 08:39:00



طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- تتواصل اليوم الأربعاء بقاعة مجمع سليمان
الضراط للألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي منافسات الجولة الأولى (ذهاب)
لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم 2017-2018.
وستقام اليوم الاربعاء ثلاث مباريات، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم
المسابقات بالاتحاد العام لكرة السلة، على النحو التالي :.
- المدينة × النصر (المباراة الأولى) .
- الشباب العربي × الأهلي طرابلس (المباراة الثانية) .
- الاتحاد × الأهلي بنغازي (المباراة الثالثة) .
يذكر أن المرحلة الأولى (ذهاب) من الدوري السداسي لبطولة ليبيا لكرة
السلة ستتواصل حتى يوم الاثنين القادم 23 من أبريل الجاري بقاعة مجمع
سليمان الضراط.
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا