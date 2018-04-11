تواصل منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ببنغازي.





طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- تتواصل اليوم الأربعاء بقاعة مجمع سليمان

الضراط للألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي منافسات الجولة الأولى (ذهاب)

لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم 2017-2018.

وستقام اليوم الاربعاء ثلاث مباريات، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم

المسابقات بالاتحاد العام لكرة السلة، على النحو التالي :.

- المدينة × النصر (المباراة الأولى) .

- الشباب العربي × الأهلي طرابلس (المباراة الثانية) .

- الاتحاد × الأهلي بنغازي (المباراة الثالثة) .

يذكر أن المرحلة الأولى (ذهاب) من الدوري السداسي لبطولة ليبيا لكرة

السلة ستتواصل حتى يوم الاثنين القادم 23 من أبريل الجاري بقاعة مجمع

سليمان الضراط.

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