20 قتيلا على الأقل في محاولة فرار من سجن شمال البرازيل.الأربعاء ، 11-04-2018 - 08:33:00



ريو دي جانيرو 11 ابريل 2018 (وال) - سقط " 20 " قتيلا على الأقل، يوم
أمس، في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البرازيلية وسجناء، أثناء
محاولتهم الفرار من سجن في شمال البلاد، كما أعلنت السلطات الامنية
البرازيلية .
وقالت إدارة الامن العام البرازيلي، في بيان، إن "محاولة الفرار ساندتها
مجموعة كانت في الخارج، ومدججة بالسلاح"، مشيرة إلى انه "بحسب المعلومات
الاولية فإن السجناء ايضا كانوا مسلحين داخل السجن" الواقع قرب مدينة
بيليم في ولاية بارا.
...(وال)...

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