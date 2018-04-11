روسيا ومصر تستأنفان الرحلات الجوية بعد توقف لعامين.الأربعاء ، 11-04-2018 - 08:27:00



موسكو 11- ابريل-2018 (وال) - تستأنف مصر وروسيا، اليوم الأربعاء،
الرحلات الجوية المباشرة برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة
الملاحة الجوية بينهما، إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.
وستقلع الرحلة "إس يو 4000" لشركة أيروفلوت في الساعة( 17.50 ت.غ) من
مطار موسكو شيريميتييفو، لتكون خطوة أولى قبل استئناف الملاحة الجوية بين
البلدين.
في المقابل من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين،
يوم غد الخميس، على أن تسير الشركتان معا خمس رحلات في الأسبوع.
وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر إثر الاعتداء الذي استهدف في
نوفمبر 2015 طائرة "ايرباص" تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم
الشيخ، مما ادى الى مقتل 224 شخصا، وتبنى تنظيم "داعش" مسؤولية الاعتداء.
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