قوات الاحتلال تقصف أراضي زراعية وموقعا شرق مدينة غزة.





غزة 11 ابريل 2018 (وال) - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم

الأربعاء، بشكل عنيف أراضي المواطنين الزراعية وموقعا، وتوغلت آليات

عسكرية تضم دبابات وجرافات، شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن دوي انفجار سمع قرب معبر

المنطار "كارني" شرق مدينة غزة، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة

مزروعة بالمكان، بالتزامن مع توغل لآليات عسكرية إسرائيلية، في أراضي

المواطنين الزراعية شرق المدينة.

وأضافت أنه رافق عملية التوغل وتفجير العبوة، إطلاق مدفعية الاحتلال

المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق المدينة، حوالي أكثر من أربعة قذائف

على أراضي المواطنين الزراعية وموقعا بالقريب من الشريط الحدودي، دون أن

يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المنطقة.

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