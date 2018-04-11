وزير الحكم المحلي المفوض يعلن بدء تسيير قافلة من المحروقات إلى
مدن الجنوب .
الأربعاء ، 11- 04- 2018 - 08:14:00
طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- اعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق
الوطني " بداد قنصو" عن البدء في تسيير شاحنات لمشتقات النفط ، واسطوانات
الغاز إلى مدن ، ومناطق الجنوب .
وأوضح " قنصو" في مؤتمر صحفي التوصل إلى اتفاق مع شركات تسويق ، ونقل
الوقود على تسيير 100 شاحنة تحمل على متنها كميات متنوعة من البنزين ،
والديزل على مرحلتين .
وأكد انه تم ايضا التوصل لاتفاق اخر يقضي بايصال اسطوانات الغاز
،مطمئنا اهالي الجنوب اكتمال جاهزية الشحونات ، وتواصل ارسالها في
المستقبل .
... وال ...