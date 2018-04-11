وزير الحكم المحلي المفوض يعلن بدء تسيير قافلة من المحروقات إلى مدن الجنوب .





طرابلس 11 أبريل 2018 (وال)- اعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق

الوطني " بداد قنصو" عن البدء في تسيير شاحنات لمشتقات النفط ، واسطوانات

الغاز إلى مدن ، ومناطق الجنوب .

وأوضح " قنصو" في مؤتمر صحفي التوصل إلى اتفاق مع شركات تسويق ، ونقل

الوقود على تسيير 100 شاحنة تحمل على متنها كميات متنوعة من البنزين ،

والديزل على مرحلتين .

وأكد انه تم ايضا التوصل لاتفاق اخر يقضي بايصال اسطوانات الغاز

،مطمئنا اهالي الجنوب اكتمال جاهزية الشحونات ، وتواصل ارسالها في

المستقبل .

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