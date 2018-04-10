تواصل منافسات المرحلة الأولى من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ببنغازي.





طرابلس 10 أبريل 2018 (وال)- أفيمت مساء اليوم الثلاثاء بقاعة مجمع

سليمان الضراط للألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي ثلاث مباريات، ضمن

منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى (ذهاب) لبطولة ليبيا لكرة السلة

(دوري التتويج).

وجاءت نتائج مباريات اليوم الثاني على النحو التالي :.- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (82-57) نقطة .

- الشباب العربي × المدينة (61-80) نقطة.

- النصر × الاتحاد (60-68) نقطة .

وكانت مباريات اليوم الأول من افتتاح البطولة أمس الاثنين قد أسفرت

عن النتائج التالية :.

- النصر × الشباب العربي (74-46) نقطة .

- الأهلي طرابلس × الاتحاد (70-63) نقطة .

- الأهلي بنغازي × المدينة (66-46) نقطة .

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