تواصل منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ببنغازي.





طرابلس 10 أبريل 2018 (وال)- تتواصل يوم غد الأربعاء بقاعة مجمع سليمان

الضراط للألعاب بالمدينة الرياضية ببنغازي منافسات اليوم الثالث من

الجولة الأولى (ذهاب) لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم

2017-2018.

وستقام غدا الاربعاء ثلاث مباريات، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم

المسابقات بالاتحاد العام لكرة السلة، على النحو التالي :.

- المدينة × النصر (المباراة الأولى) .

- الشباب العربي × الأهلي طرابلس (المباراة الثانية) .

- الاتحاد × الأهلي بنغازي (المباراة الثالثة) .

يذكر أن المرحلة الأولى (ذهاب) من الدوري السداسي لبطولة ليبيا لكرة

السلة التي انطلقت منافساتها يوم أمس الاثنين تتواصل حتى يوم الاثنين

القادم الـ 23 من أبريل الجاري بقاعة مجمع سليمان الضراط.

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